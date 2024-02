Americanii NU vor trimite militari să lupte în Ucraina, anunţă Casa Albă ”Presedintele Joe Biden a fost clar cu privire la faptul ca Statele Unite nu vor trimite militari sa lupte in Ucraina”, anunta o purtatoare de cuvant a Consiliului Securitatii Nationale americane (NSC) Adrienne Watson. Joe Biden considera ca ”victoria” presupune un ajutor militar, pentru moment blocat in Congresul american, precizeaza ea. Presedintele american Joe Biden le-a cerut marti conducatorilor Congresului sa adopte un nou ajutor destinat Ucrainei. Seful statului american a avettizat cu privire la costul ”teribil” al unei nedeblocari a acestor fonduri. ”In ceea ce priveste Ucraina, eu cred… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

