Catalin Radulescu, unul dintre cei mai vocali social-democrați, susține ca nu se ajungea la violențe in Piața Victoriei daca șefii partidului din care face parte ar fi facut plangeri penale impotriva celor care au instigat la violența. Totodata politicianul a vorbit și de plangerea penala pe care au facut-o cei de la Asociația Pro Democrația pentru ca acesta ar fi instigat, la randul, lui la violența. "In primul rand, vizavi de ce a facut Pro Democrația din Brașov, este dreptul lor sa faca, nu am niciun fel de problema sa faca cate plangeri vor. Noi nu am fost in stare, cei din PSD sa facem…