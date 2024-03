Stiri pe aceeasi tema

- Peste o suta de persoane au fost retinute in toata Rusia in timpul funeraliilor liderului opozitiei ruse, Alexei Navalnii, care a fost inmormantat vineri in capitala Rusiei, pe fondul unor masuri stricte de securitate, scrie EFE, conform news.ro. Desi inmormantarea a avut loc la Moscova, cel mai…

- Peste 56 de persoane au fost arestate pentru manifestari publice in memoria lui Alexei Navalnii in 14 orașe din Rusia, exact in ziua inmormantarii, informeaza grupul de aparare a drepturilor omului OVD-Info, citat de publicația rusa Meduza. Cel puțin 14 persoane, inclusiv deputatul local Anton Kartavin,…

- Aleksei Navalnii a fost inmormantat in cimitirul Borisov din Moscova. Liderul opoziției ruse a fost omagiat de mii de ruși care au venit sa-și ia ramas bun. Pe langa numele sau, rușii prezenți la inmormantare au scandat și mesaje anti-Putin. ACTUALIZARE 15:40 „Sicriul a fost coborat in pamant”, a scris…

- Opozantul rus Alexei Navalnii va fi inmormantat la Moscova in cursul zilei de vineri, pe fondul unor masuri de securitate stricte și a temerilor privind o represiune a poliției, la doua saptamani dupa ce a murit subit. Sicriul lui Alexei Navalnii a ajuns la biserica. Oamenii striga numele opozantului…

- Președintele american Joe Biden s-a intalnit vineri cu Iulia și Dasha Navalniia, vaduva și fiica lui Alexei Navalnii. Intalnirea nu a simbolizat nu doar un gest de condoleanțe pentru dizsdent rus, ci și o reafirmare a poziției Statelor Unite impotriva Kremlinului. Navalnii, un proeminent lider al opoziției…

- Peste 400 de persoane au fost reținute la evenimentele organizate in 32 de orașe din Rusia in memoria lui Alexei Navalnii, potrivit unui grup de aparare a drepturilor omului, scrie Reuters. Potrivit organizației, cel mai mare numar de rețineri a avut loc in Sankt Petersburg și Moscova, unde sprijinul…

- Politia din Rusia a luat masuri represive impotriva persoanelor adunate pentru a marca moartea liderului opozitiei Alexei Navalnii. Un grup pentru drepturile omului sustine ca cel putin 100 de persoane au fost arestate, conform Sky News și News.ro. Imagini din Moscova si Sankt Petersburg au aratat ofiteri…

- Opt politisti au fost raniti si 38 de persoane arestate in timpul si dupa un protest al opozitiei impotriva rezultatului alegerilor, a anuntat luni politia din Serbia, relateaza Reuters și Agerpres. Mii de oameni s-au adunat duminica in centrul Belgradului pentru a cere anularea alegerilor parlamentare…