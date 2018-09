Un protest al magistraților din toata țara este anunțat pentru duminica, in fața Curții de Apel București, incepand cu ora 17.30. Nu se știe daca exista o autorizație pentru aceasta manifestare, in condițiile in care aceasta nu are caracter spontan. „Duminica, de la ora 17.30, reprezentanți ai magistraților din toata țara vor protesta in fața Curții The post Protest al magistraților pe treptele Curții de Apel București appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .