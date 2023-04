Propunerea unui guru al afacerilor din Romania pentru Guvern: Ar fi bine sa existe un fel de impozit pe profit minimal, pentru toate companiile din Romania

Stiri pe aceeasi tema

- ”Romania are nevoie de un nou model de dezvoltare economica si doar prin colaborarea dintre mediul de afaceri si autoritati il putem dezvolta. E un model bazat pe investitii si modernizare, astfel incat sa crestem nivelul de trai al romanilor. Acesta este mesajul pe care l-am transmis astazi in cadrul…

- ”Am participat, astazi, la Brasov, la conferinta organizata in cadrul Caravanei Antreprenoriale, eveniment initiat de Clubul Oamenilor de Afaceri Liberali. Le-am vorbit celor prezenti despre necesitatea promovarii capitalului romanesc si despre patriotismul inteligent de care trebuie sa dam dovada in…

- Liderul PNL, premierul Nicolae Ciuca, a spus luni intr-o ședința interna la Timiș ca in viitorul Guvern vor fi trimiși cei mai experimentați oameni ai partidului.„Vom stabili garnitura membrilor in viitorul Guvern in funcție de competențe și de experiența profesionala”, a zis Ciuca intr-o intalnire…

- In cadrul reuniunii Clubului Oamenilor de Afaceri Liberali, premierul a declarat ca avansul economic al Romaniei este echivalent cu dezvoltarea clasei de mijloc. Chiar daca pilonii creșterii sunt fondurile europene și investițiile straine, premierul a apreciat ca motorul principal al economiei trebuie…

- Prețurile polițelor RCA au explodat și, in același timp, cel mai mare jucator din piața, compania de asigurari Euroins, are mai probleme financiare.In acest sens, premierul Nicolae Ciuca l-a chemat la Guvern pe șeful Autoritații de Supraveghere Financiara pentru a-i prezenta situația. Fii…

- Proiectul legarii Ploieștiului de Brașov prin autostrada nu a fost abandonat, declara premierul Nicolae Ciuca la semnarea contractului pentru noua alternativa la DN 1, catre Brașov. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Ministrul Finantelor Publice, Adrian Caciu, a declarat miercuri, in ședința de Guvern, ca „dezideratul” privind inflatia cu o cifra va fi atins pana la sfarsitul anului, dar ca sunt necesare actiuni structurale, in contexul in care premierul Nicolae Ciuca precizase anterior ca exista primele semnale…

- Dosarul in care este implicat fostul selecționer Victor Pițurca bubuie inclusiv in Guvern, mai precis in Ministerul Apararii. In discuțiile cu apropiații din Guvern, premierul Nicolae Ciuca a fost intrebat ce parere are despre aceasta situație și a avut un raspuns plastic. Fii la curent cu…