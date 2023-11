Proprietățile Bisericii, construite și reparate cu bani de la primării Deputatii au adoptat marți, 14 noiembrie, un proiect de lege privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinind cultelor religioase recunoscute din Romania.Initiativa legislativa, care modifica art. 3 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 82/2001, prevede acordarea posibilitatii statului roman sau autoritatile administratiei publice locale de a aloca fonduri necesare pentru construirea si repararea sediilor administrative ale protopopiatelor si parohiilor, a cimitirelor, precum si a sediilor unitatilor de invatamant proprietate a cultelor recunoscute, care… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

