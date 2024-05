Unde s-a interzis publicitatea în presă a jocurilor de noroc S-a interzis publicitatea jocurilor de noroc. Parlamentarii bulgari au adoptat in unanimitate și fara dezbateri amendamentele la Legea jocurilor de noroc, interzicand publicitatea acestora in mass-media, conform rapoartelor postului național de radio din Bulgaria (BNR), potrivit G4Media . Legea adoptata, aplicabila in 3 zile de la promulgare Interdicția acopera și locurile publice, inclusiv fațadele cladirilor, lucrarile tiparite și mediile electronice, inclusiv paginile de internet, deținute de stat și municipalitate, cu excepția panourilor publicitare. Legea adoptata ieri intra in vigoare la… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

