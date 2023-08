Proiect pentru depistarea riscului de diabet demarat de farmacii Un proiect pilot implementat in farmacii și care evalueaza riscul de diabet de tip 2 a constatat ca peste 20% dintre participanți au un risc ridicat sau foarte mare de a dezvolta boala in urmatorii 10 ani, in timp ce 30% au un risc scazut. Forumul Roman pentru Diabet raporteaza ca 30,6% dintre indivizii evaluați au un risc minim de a dezvolta diabet, 32,7% au un risc ușor ridicat, 15,6% au risc moderat, 14,9% au un risc ridicat și 6,1% au un risc foarte mare. Majoritatea au sub 45 de ani, urmeaza apoi grupa de varsta 45-54 de ani și cea de 55-64 de ani, conform news.ro . Proiectul pilot releva… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

