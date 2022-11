Stiri pe aceeasi tema

- Profitul net la nivelul sistemului bancar a ajuns la sfarsitul primelor 9 luni din 2022 la un nou record, de 7,6 mld. lei, in crestere cu circa 20% fata de castigul din 9 luni/2021, in conditiile cresterii creditarii cu un ritm mediu de 16% an/an, conform

- Profiturile companiilor de stat din energie au explodat, arata datele publicate in ultimele doua zile. Romgaz, Hidroelectrica, Nucleareletrica, Transgaz si Transelectrica raporteaza castiguri uriase pe primele noua luni ale anului 2022. Insa, in timp ce profitul a crescut, o parte din aceste companii…

- One United Properties, principalul dezvoltator imobiliar de proiecte sustenabile rezidențiale, de birouri și mixte de ultima generație din Romania, raporteaza o cifra de afaceri consolidata de 908,8 milioane de lei in primele noua luni ale anului 2022, in creștere cu 45% fața de aceeași perioada a anului…

- ”MedLife, liderul pietei de servicii medicale private din Romania si singura companie cu capital romanesc din topul operatorilor de servicii medicale private, anunta rezultatele financiare aferente trimestrului trei din acest an. Astfel, in pofida contextului economic instabil, aflat sub amenintarea…

- Inotatoarea Aissia Claudia Prisecariu (14 ani), legitimata la ACS Nada Florilor Falticeni, a doborat la Campionatele Naționale de inot in bazin scurt (25 m) un record vechi de 21 de ani și a devenit prima inotatoare din Romania care a coborat sub un minut la 100 m spate. In bazinul de la Otopeni, Aissia,…

- Primele proiecte pentru obținerea de finanțare pentru piste de bicicleta au fot depuse vineri, 4 noiembrie. Romania va avea 890 kilometri noi de piste, a anunțat Tanczos Barna, ministrul Mediului.

- Topul celor mai profitabile banci din Romania: Tot sistemul bancar a inregistrat profituri record in primul semestru din 2022 Profit record pentru bancile din Romania in primul semestru al anului 2022. In primele sase luni ale anului, sistemul bancar a castigat 4,8 miliarde de lei, in crestere cu 15%…

- Profit record pentru bancile din Romania. In primele sase luni ale anului, sistemul bancar a castigat 4,8 miliarde de lei, in crestere cu 15% fața de 2021. The post Profit record pentru bancile din Romania. Castiguri de 4,8 miliarde de lei in primele 6 luni din 2022 first appeared on Money .