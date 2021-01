Profesorii, plătiți cu 100 de lei pe oră pentru recuperarea materiei. Noi reguli pentru încheierea mediilor Ministerul Educației pregateste o ordonanța de urgența care prevede organizarea de ore cu prezenta fizica a elevilor pentru recuperarea materiei pierdute din cauza predarii online. Potrivit proiectului, recuperarea materiei ar urma sa se faca in 16 saptamani, in cel putin cinci ore saptamanal. Pentru acest efort, profesorii ar urma sa fie platiti cu 100 de […] The post Profesorii, platiți cu 100 de lei pe ora pentru recuperarea materiei. Noi reguli pentru incheierea mediilor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

