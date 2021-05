Stiri pe aceeasi tema

- Pana astazi, pe teritoriul Romaniei s-au vaccinat impotriva Covid-19, cu ambele doze, 3.491.189 persoane. In ultimele 24 de ore s-au vaccinat 100.454 de persoane. Grupul de Comunicare al CNCAV The post Campanie vaccinare: Cate persoane s-au vaccinat pana acum in Romania appeared first on Puterea.ro…

- Primarii au tot sprijinul Guvernului pentru sustinerea campaniei de vaccinare anti-COVID la nivel local, a anuntat, luni, presedintele Asociatiei Municipiilor din Romania, primarul Emil Boc, dupa intalnirea cu premierul Florin Citu. Boc a spus ca perspectiva deschiderii marilor festivaluri va ajuta…

- Pentru prima oara in 10 luni, Israelul nu a mai inregistrat niciun deces din cauza pandemiei de coronavirus, dupa ce campania de vaccinare a avut un real succes. Ultima data cand s-a intamplat sa nu existe niciun deces cauzat de virusul SARS-CoV-2 a fost la sfarșitul lunii iunie a anului trecut, cand…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca nu exista dificultați in ceea ce privește campania de vaccinare și ca, daca este menținut acest ritm „ajungem la 100.000 de persoane vaccinate pe zi”. „Observam cu toții ca numarul de persoane nou infectate e considerabil mai mic decat saptamana trecuta…

- Campania de vaccinare anti-Covid-19 are suișuri și coborașuri in Romania și nu de puține ori scandalurile publice legate de acest proces s-au ținut lanț. In cel mai proaspat sondaj CURS (Centrul de Sociologie Urbana și Regionala) romanii susțin ca sunt probleme in cadrul Campaniei de vaccinare anti-Covid-19:…

- Medicul Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare anti-COVID-19, a declarat luni ca in partea a doua a lunii aprilie vor fi vaccinate 100.000 de persoane in fiecare zi. Campania de vaccinare se desfașoara fara disfuncționalitați, a precizat medicul militar la Aleph News.…

- Premierul Florin Cițu a explicat miercuri, la finalul ședinței de Guvern, ca restricțiile anti-pandemie adoptate in ultima perioada sunt necesare. „In februarie ianuarie țin minte ca tot primeam intrebari referitoare la diferența asta dintre Romania și Europa pentru ca in Europa erau masuri tot mai…

- Miercuri, 3 martie, a fost efectuat vaccinul cu numarul 1.000.000 in Romania. Campania de vaccinare in masa a populației țarii a inceput oficial pe 27 decembrie 2020. „Va fi vaccinata persoana cu numarul 1.000.000”, a anuntat marti coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, Valeriu Gheorghita.…