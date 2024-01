Stiri pe aceeasi tema

- Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor a publicat o a treia versiune a unui protocol de studii clinice privind eficacitatea vaccinurilor Covid, preluand atribuțiile și finanțarea de la companiile producatoare. Cobai vor fi, de data aceasta, lucratorii din spitale, personal medical și auxiliar,…

- In fiecare an, in luna ianuarie, cu ocazia Lunii de conștientizare a cancerului de col uterin, se deruleaza o serie de activitați, ce adupc in atenția publica acest tip de cancer, cu un impact negativ major asupra sanatații populației din Romania. Cancerul de col uterin este o afectiune care poate…

- Fostul președinte al Colegiului Medicilor din Romania, prof. dr. Vasile Astarastoae, a dat de pamant cu guvernanții, aratand ca scandalul achiziției de vaccinuri a scos la iveala minciunile oficiale propavaduite de aceștia. Astfel, prof. dr. Astarastoae atrage atenția ca, in documentele de achiziții,…

- Una dintre cele mai mari tranzacții de pe piața hipermarketurilor din Romania a inceput sa se produca. Hipermarketul Cora a fost cumparat de Carrefour și utilizeaza fiecare oportunitate pentru a-și anunța clienții despre schimbarile care vor avea loc.Pe toate ofertele Cora, clienții sunt anunțați…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a afirmat marti ca Romania are de primit 1,2 milioane de doze de vaccin anti-COVID de la Moderna, adoptate noilor tulpini, care au fost platite in urma „cu mai bine de doi ani”. „Ele au fost achizitionate in momentul in care s-au facut acele memorandumuri semnate…

- Intrebat marți despre numarul de doze de vaccin anti-Covid care ar urma sa ajunga in Romania, ministrul Sanatații Alexandru Rafila a anunțat ca țara nu a mai cumparat doze: „Avem in momentul de fața o tranșa de 1,2 milioane de doze”.

- Un numar de 35 de milioane de doze de vaccin impotriva COVID-19 au fost furnizate Romaniei, dintre cele circa 80 de milioane comandate, a declarat ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila."Dintre cele 35 de milioane, circa 10 milioane sunt vaccinuri care au fost distruse sau urmeaza sa fie distruse,…