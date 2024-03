Produsul tradiţional „Cârnaţi din topor din Vâlcea”, demersuri pentru obţinerea protecţiei europene Asociatia Producatorilor Traditionali, Mestesugari si Artizani Valcea a inceput demersurile pentru inscrierea produsului „Carnati din topor din Valcea” in registrul Uniunii Europene al indicatiilor geografice protejate. Documentatia pentru produsul traditional „Carnati din topor din Valcea” si caietul de sarcini au fost depuse in data de 12 martie 2024 la Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR).„Dupa depunerea documentatiei la Ministerul Agriculturii, urmeaza procedura de evaluare a conformitatii dosarului de inregistrare, iar in cazul in care vor fi solicitate completari, acestea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

