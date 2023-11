Stiri pe aceeasi tema

- Producatorul francez de automobile Renault a declarat ca unitatea sa de vehicule electrice Ampere va inregistra venituri de peste 10 miliarde de euro (10,8 miliarde de dolari) in 2025, in timp ce incearca sa atraga investitorii sceptici inainte de listarea la bursa a companiei, anul viitor, transmite…

- Nissan a revizuit estimarile anuale de profit, in urma majorarii vanzarilor pe plan mondialProfitul trimestrial al Nissan a crescut de peste zece ori, pe fondul deprecierii yenului si al vanzarilor solide de vehicule pe plan global, transmit AP si Reuters, conform Agerpres. In trimestrul trei…

- Imprumutul oferit de Castlelake va refinanta si va inlocui un contract de credit de finantare al companiei de 7,7 miliarde de coroane (707,6 milioane de dolari) incheiat cu fonduri gestionate de Apollo Global Management, a spus compania. ”Prin incheierea acestui acord de investitii, SAS face urmatorul…

- Compania aeriana scandinava SAS a incheiat un nou contract de credit, pentru 5,5 miliarde de coroane suedeze (505,5 milioane de dolari), cu firma americana de investitii Castlelake, pentru a-si refinanta imprumuturile, a creste lichiditatea si a sprijini iesirea din procedurile de restructurare voluntara,…

- Producatorul american de medicamente Moderna a anuntat, joi, ca se asteapta in acest an la venituri de cel putin sase miliarde de dolari, temperand estimarile pe fondul cererii mai reduse pentru vaccinurile COVID-19, dar se asteapta la redresarea vanzarilor in 2025, transmite Reuters. Compania a raportat…

- Birkenstock, producatorul german de incaltaminte premium sustinut de firma cu capital privat L Catterton, vizeaza o evaluare complet diluata, de aproximativ 10 miliarde de dolari, in oferta sa publica initiala (IPO) foarte asteptata la bursa din New York, transmite Reuters.Compania si actionarii…

- Valoarea totala a bunurilor confiscate in cel mai mare caz de spalare de bani din Singapore a crescut la 2,4 miliarde de dolari singaporezi (1,76 miliarde de dolari americani), a anunțat Poliția, potrivit Reuters, scrie Mediafax.Ultimele bunuri confiscate includ numerar in valoare de peste 76 de…

- Un audit efectuat de o firma internaționala a infirmat pretenția gigantului rus din domeniul energiei Gazprom potrivit careia guvernul moldovean ii datoreaza 800 de milioane de dolari, a declarat duminica, 3 septembrie, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, potrivit presei locale, informeaza Reuters.Fosta…