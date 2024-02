Ferrari se apropie de o capitalizare de piață de 100 de miliarde de dolari datorită comenzilor solide Actiunile Ferrari au atins joi un nou maxim istoric, ceea ce a dus capitalizarea de piata a constructorului italian de automobile sportive aproape de pragul de 100 de miliarde de dolari, dupa ce Ferrari a anuntat ca se asteapta la venituri in crestere in acest an gratie unui carnet consistent de comenzi, transmite Reuters. Ferrari a anuntat joi ca in 2023 a livrat un numar total de 13.663 de automobile, cu 442 de unitati mai mult decat in 2022. De asemenea, in trimestrul patru al anului trecut profitul net al Ferrari a crescut pana la 294 milioane de euro iar cifra de afaceri trimestriala a… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

