Procurorul Nicolae Solomon bate pasul pe loc

- Mitropolia Moldovei și Bucovinei a ridicat sancțiunile pentru parintele Calistrat Chifan, acuzat ca a lovit o enoriașa. Parintele le-a vorbit credincioșilor, la prima sa slujba din decembrie, despre viața timpurie a lui Iisus și de minunile facute de El. Mitropolia Moldovei și Bucovinei a retras, chiar…

- Vicecancelarul Austriei, Werner Kogler, a declarat ca daca s-ar folosi aceeași logica care a dus la decizia de veto in cazul aderarii Romaniei la Schengen, in legatura cu migranții, atunci Ungaria ar trebui sa fie exclusa din acest spațiu. Adjunctul cancelarului Austriei susține ca adevarata problema…

- Romanian prime minister Nicolae Ciuca announced on Wednesday that the government, alongside fuel distribution companies, will stop covering 0.5 lei (0.10 euro) of the price of a litre of petrol and diesel at the pump as of January 1, according to See News. The compensation is being abolished because…

- O alerta de raid aerian a fost declarata in ultimele momente in toata Ucraina, relateaza Sky News. Alerta vine in contextul in care forțele rusești continua sa bombardeze și sa bombardeze marți orașe și localitați din estul și sudul Ucrainei. Ieri, ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat…

- A new Kremlin decree will ban oil and petroleum product sales to “legal entities demanding compliance in contracts with the price ceiling introduced by the European Union,” Russian Deputy Prime Minister Alexander Novak told Russian media on Friday, according to Politico. Moscow is ready to “reduce partial…

- Ceata reduce vizibilitatea pe soselele din cinci judete, miercuri dimineata, a anuntat Centrul Infotrafic al Politiei Romane. „Pe mai multe artere rutiere de pe raza judetelor Ilfov, Constanta, Ialomita, Calarasi si Valcea, ceata reduce vizibilitatea in trafic sub 200 de metri, pe alocuri chiar sub…

- Ministrul Familiei, Gabriela Firea, anunta, marti, ca Guvernul a aprobat, in ultima sedinta, Strategia Nationala pentru promovarea egalitatii de sanse si prevenirea si combaterea violentei domestice 2022 – 2027. ”Femeile din Romania sunt in numar mare discriminate, izolate, platite prost, dezavantajate…

- Majoritatea populatiei austriece sprijina refuzul Vienei de a accepta aderarea Romaniei si Bulgariei la Schengen, cei mai multi dintre sustinatori fiind alegatori ai conservatorilor aflati la putere (OeVP) si ai partidului nationalist FPOe, releva un sondaj de opinie citat duminica de presa din Austria.…