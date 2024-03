Stiri pe aceeasi tema

- Fostul prefect de Gorj Dan Ilie Morega a fost surprins vineri, 22 martie, in timp ce impinge agresiv o jurnalista a Digi24 din birou sau, care venise sa-i ceara o reacție dupa ce a fost prins a șasea oara la volan, deși permisul i-a fost retras.Potrivit sursei citate, incidentul a avut loc dupa ce Dan…

- Un caz șocant s-a petrecut la Spitalul Floreasca din București! Un medic a lovit doi colegi in timpul unei operații. Iata cine este doctorul, dar și ce legaturi are cu președintele Klaus Iohannis!

- Avocatul Adrian Cuculis a declarat joi, la Antena 3, dupa ce deputatul AUR Adrian Axinia a depus la Sectia 17 Politie din Bucuresti o sesizare pentru a declara disparitia presedintelui Klaus Iohannis, ca parlamentarul risca sa fie sancționat pentru demersul sau.„Sigur ca e ceva extrem de inedit, n-am…

- Un roman a incercat sa iși ia viața in avion, dupa aterizarea pe Aeroportul Otopeni a unei curse care venea de la Bruxelles. Dupa aterizarea pe Aeroportul Otopeni, din direcția Bruxelles, a cursei Tarom RO 374, un pasager și-ar fi taiat venele, potrivit Antena 3. Acesta ar fi avut o lama in gura. Pasagerul…

- Cantarețul de manele Florin Salam a declarat marți seara, 16 ianuarie, dupa ce a fost audiat la Poliție in calitate de martor, ca nu o cunoaște pe tanara de 23 de ani care l-a acuzat ca a lovit-o in fostul hotel Intercontinental din București.Intrebat de jurnaliști daca a fost santajat cu bani, Florin…

- Florin Salam a fost audiat, marți seara, 16 ianuarie 2024, la Secția de Poliție nr. 1 din București, in dosarul in care este acuzat ca a batut o tanara de 23 de ani intr-o camera de hotel. Cantarețul de manele s-a prezentat in sala de judecata impreuna cu avocatul sau, dar nu numai. Cum se […] The post…

- Femeia in varsta de 23 de ani a declarat luni, 15 ianuarie, la Antena 3, ca Florin Salam este „un monstru” și ca nu și-a inchipuit ca poate pați așa ceva.„Am facut atac de panica de dimineața. Deci, va rog sa ma credeți, chiar nu sunt OK. Pe 1, in prima seara a anului, nimeni nu iși dorește sa i se…

- Ilie Constantin, 57 de ani, lovit cu mașina in octombrie 2022 de fostul ministru al Justiției, Monica Macovei, a declarat marți, 16 ianuarie, ca medicii i-au spus ca nu se va mai recupera complet niciodata, a relatat Ziua de Constanța.„Sufar și mai am de suferit destul. Și, din pacate, nu se va rezolva.…