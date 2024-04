Monica Macovei, condamnată la şase luni de închisoare cu supendare pentru accidentul de la Mangalia. Decizia poate fi contestată Fostul ministru al Justitiei, Monica Macovei, a fost condamnata vineri, 12 aprilie, la sase luni de inchisoare cu suspendare dupa accidentul din toamna lui 2022, cand a ranit un motociclist, a relatat newsro. Decizia instantei, care vine la un an și jumatate dupa accident, nu este definitiva și poate fi contestata in termen de 10 zile.Cum s-a produs accidentulMonica Macovei mergea spre Mangalia, pe 8 octombrie 2022, iar intr-o curba la dreapta a acroșat un motociclist, care atunci avea 56 de ani. Conform informațiilor obținute pe surse de Libertatea in aceeași zi, in raportul de cercetare la fața… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

