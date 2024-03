Stiri pe aceeasi tema

- Un chirurg de la Spitalul Floreasca a fost pus sub acuzare de procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1 purtare abuziva. El si-a atacat cu electrocauterul un coleg, in timp ce efectua o interventie chirurgicala asupra unei paciente. „Pe 06.03.2020, aflandu-se la Spitalul Clinic de…

- Nicolae Ciuca a comentat reactia cancelarului austriac, Karl Nehammer, la recentul congresul PPE, in chestiunea Schengen. Președintele PNL, Nicolae Ciuca , a comentat reacția cancelarului austriac Karl Nehammer la Congresul PPE in legatura cu aderarea Romaniei la Schengen, menționand ca este o chestiune…

- Presedintele USR, Catalin Drula, ii cere premierului Marcel Ciolacu sa opreasca „renovarea faraonica” de 7 milioane de euro a unei vile RA APPS, aratand ca institutia respectiva se afla in subordinea directa a prim-ministrului. USR spune ca premierul a alocat „un buget similar” de 7 milioane de euro…

- Se pregatește vila pentru Klaus Iohannis! Unde ar putea locui președintele dupa terminarea mandatului de la Cotroceni Mai sunt doar cateva luni și președintele Klaus Iohannis iși va termina mandatul de la Cotroceni. Și cum totul trebuie aranjat din timp, autoritațile nu stau cu mainile in buzunar.…

- Unirea Principatelor Romane de la 1859 este marcata astazi in marile orase ale tarii prin ceremonii militare si religioase, spectacole si expozitii. La evenimentul organizat in Bucuresti, la Mormantul Ostasului Necunoscut din Parcul Carol I, au fost prezenti presedintele Klaus Iohannis si premierul…

- Klaus Iohannis, presedintele Romaniei, a fost dat disparut la Politie de un deputat AUR. Adrian Axinia, deputat AUR, a mers astazi la Sectia 17 Politie din Bucuresti si a depus o sesizare privind disparitia lui Klaus Iohannis, presedintele Romaniei. „Daca se afla intr-o situatie de suferinta, crestineste,…