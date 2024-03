Stiri pe aceeasi tema

- Israelul a anuntat ca va efectua verificari de securitate pentru orice transport de ajutoare umanitare care ajung in Fasia Gaza printr-un nou coridor maritim dinspre Cipru, relateaza BBC preluat de Rador Radio Romania, Mai multe guverne, inclusiv Uniunea Europeana, Statele Unite si Marea Britanie…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a afirmat vineri, in Cipru, ca spera ca duminica sa se deschida un coridor care va permite transportul ajutorului umanitar din insula mediteraneeana catre Fasia Gaza, locul unui conflict inceput in urma cu cinci luni intre Israel si miscarea islamista…

- Unul dintre cei mai controversați oameni de afaceri din lume, Elon Musk, a dat in judecata OpenAI, dupa ce compania a acceptat o investiție semnificativa din partea Microsoft. Acordul dintre OpenAI și gigantul Microsoft este in atenția autoritaților din SUA și Uniunea Europeana din prima unor posibile…

- Benzina și motorina de la Petrom s-au scumpit din nou joi dimineața, cu cate 8 bani pe litru, la o saptamana dupa ce prețurile au crescut cu 10 bani pe litru. Joia trecuta, Petrom a aplicat doua majorari de preț intr-o singura zi, o data cu 8 bani, apoi, cu inca doi bani. Scumpirea de joi 15 februarie…

- Reprezentanții Sonaca Aerospace Transilvania au anunțat prima livrare efectuata cu succes pentru Racheta Ariane 6. „Ne mandrim cu proiectele noastre aflate in derulare care incep sa dea primele roade, dar mai ales ne mandrim cu echipa care face posibil acest succes. FELICITARI tuturor colegilor implicati,…

- Cercetatorii in domeniul respirator avertizeaza ca lipsa de acțiune in privința reducerii poluarii aerului in Uniunea Europeana va „mari inegalitatea” dintre Europa de Est și Europa de Vest, relateaza The Guardian.Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a stabilit direcții privind numarul de particule…

- Potrivit unui sondaj, europenii sunt in general deschiși la ideea aderarii Ucrainei la UE, in ciuda costurilor și riscurilor, dar sunt cel mult indiferenți in ceea ce privește posibila extindere a blocului pentru a include și Georgia și țarile din Balcanii de Vest, potrivit The Guardian.