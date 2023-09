Primul medicament contra unei forme de colesterol rău, netratabil Pentru prima data este testat un medicament care pare eficace contra unei forme de colesterol rau, cunoscuta de mai multe decenii, dar care nu beneficia de tratament. Lipoproteina este un factor de risc cunoscut pentru bolile cardiovasculare. Pentru prima data, un medicament pare sa fie eficace pentru scaderea concentrației lipoproteinei din sange. Colesterolul este o molecula lipidica, esențiala pentru buna funcționare a organismului și in special a membranelor celulare.El este transmis prin sange de transportori formați din grasimi (lipide) și proteine. Acești transportori se numesc lipoproteine.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

