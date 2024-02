Programul ,,Ilfov, prin ochii tăi” a continuat în Ciolpani și Afumați 597 de ochelari cu dioptrii au fost oferiți gratuit in prima saptamana a campaniei ”Ilfov, prin ochii tai”, in localitațile Ciolpani și Afumați. In cadrul programului ,,Ilfov, prin ochii tai”, desfașurat in perioada 29.01.2024 – 02.02.2024, locuitorii din Ilfov au avut oportunitatea de a beneficia de consultații optometrice gratuite și, daca era necesar, de ochelari cu dioptrii gratuiți. Rezultatele primei saptamani a campaniei in localitațile Ciolpani și Afumați sunt remarcabile: Au fost consultate 347 de persoane. Au fost distribuite 597 de perechi de ochelari cu dioptrii. 273 de persoane au… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

