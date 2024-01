Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Joe Biden a declarat sambata ca Statele Unite nu sprijina independența Taiwanului, dupa ce alegatorii taiwanezi au respins China și au ales candidatul partidului de guvernamant, Lai Ching-te, transmite Reuters.

- Lai Ching-te, candidatul Partidului Democrat Progresist (DPP), aflat la guvernare in Taiwan, este lider in alegerile pentru șeful executivului insulei cu peste 3,01 milioane de voturi dupa doua ore de numarare, a anunțat postul TVBS din Taiwan. Susținatorii partidului de guvernamint din Taiwan incep…

- "Reunificarea" Chinei cu Taiwanul este inevitabila, a declarat duminica, 31 decembrie, presedintele Xi Jinping, in discursul sau de Anul Nou, in care a adoptat un ton mai ferm decat anul trecut, scrie news.ro preluand Reuters. Declarațiile lui vin cu mai putin de doua saptamani inainte ca insula revendicata…

- „Reunificarea” Taiwanului cu China este „inevitabila”, a afirmat din nou liderul chinez Xi Jinping intr-un discurs rostit marți, potrivit CNN, reiterand poziția Beijingului cu privire la insula autonoma, inainte de alegerile cruciale de luna viitoare.Liderul Chinei a amintit taiwanezilor, care se indreapta…

- Abdel Fattah al-Sissi a fost reales pentru un al treilea mandat președinte al Egiptului, a anunțat luni autoritatea electorala egipteana. Șeful autoritații, Hazem Badawy, a declarat ca participarea la vot a atins o rata „fara precedent”, de 66,8% din cele 67 millioane de alegatori ai Egiptului. Potrivit…

- Vicepresedintele taiwanez Lai Ching-te, candidatul favorit la alegerile prezidentiale care vor avea loc in ianuarie, a anuntat luni ca l-a ales pe fostul emisar al Taiwanului in SUA drept candidat pentru postul de vicepresedinte.

- Presedintele ales al Argentinei, economistul ultraliberal Javier Milei, poreclit ”Trump al Argentinei”, a afirmat duminica seara in discursul sau de victorie ca "astazi incepe sfarsitul decadentei" si "reconstructia Argentinei" si a avertizat ca "nu vor exista jumatati de masura", noteaza AFP, informeaza…

- „Vizita aduce speranța pentru imbunatațirea relațiilor dintre China și SUA”, a scris Associated Press legat de vizita ministrului chinez de Externe, Wang Yi, efectuata in perioada 26-28 Octombrie in Statele Unite ale Americii, la invitația parții americane. In timpul vizitei, ministrul chinez a fost…