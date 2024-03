Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin susține ca victoria sa in alegeri va permite Rusiei sa devina mai puternica si mai eficienta. Putin a vorbit si despre protestul „fara efect” fata de el si a adaugat ca Rusia trebuie sa isi intareasca armata, informeaza Reuters si BBC.

- Este ultima zi de vot in Rusia pentru alegerile prezidentiale menite sa asigure victoria triumfala a lui Vladimir Putin in fata celor trei contracandidati, fara anvergura, admisi in competitie. Mai mult de jumatate dintre alegatori au mers la urne in primele doua zile, marcate de incidente sproadice,…

- Vladimir Putin a chemat joi poporul rus sa dea dovada de "patriotism" indemnand populatia sa mearga la vot pentru alegerile prezidentiale programate in Rusia intre 15 si 17 martie. „Cetateni ai Rusiei, prieteni,Maine, 15 martie, se vor deschide secțiile de votare in vasta noastra țara, iar…

- Inregistrarea candidaților Rusiei pentru alegerile prezidențiale din martie s-a incheiat, a informat duminica TASS, pe lista fiind președintele actual Vladimir Putin, așteptat sa caștige, și trei politicieni care susțin razboiul Moscovei in Ucraina.

- Este de asteptat ca discursul președintelui rus Vladimir Putin sa fie pronuntat in intervalul 23 februarie - 8 martie, cu maximum o saptamana inainte de scrutinul prezidențial din Federația Rusa, informeaza cotidianul rus Kommersant, citand patru surse apropiate administratiei prezidentiale de la Moscova.Potrivit…

- Politicianul nationalist rus Serghei Baburin, lider al partidului Uniunea Populara a Rusiei, care si-a depus candidatura pentru scrutinul prezidential ce va avea loc pe 17 martie, a anuntat marti ca renunta la cursa electorala si il va sustine in campanie pe presedintele Vladimir Putin, relateaza agentia…

- Comisia Electorala Centrala CEC a Rusiei a anuntat joi ca 11 aspiranti raman in cursa pentru validarea candidaturilor in vederea alegerilor prezidentiale din 17 martie, cand presedintele Vladimir Putin urmareste sa obtina inca un mandat, transmite agentia EFE, potrivit Agerpres."In etapa actuala avem…

- Seful Serviciului de Informatii Externe al Rusiei (SVR), Serghei Naraskin, i-a indemnat pe spionii rusi sa faca toate eforturile pentru a preveni orice interferenta straina in alegerile prezidentiale din martie anul viitor, la care Vladimir Putin și-a anunțat candidatura.