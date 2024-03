Stiri pe aceeasi tema

- Alegeri prezidentiale in Rusia 2024. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a obținut un nou mandat la Kremlin, cu 87,8% din voturi, potrivit unui exit-poll citat de TASS. astigat alegerile prezidentiale din Rusia cu 87,8 la suta, conform exit-pollurilor, citate de Reuters. Marja de victorie a lui Putin…

- Este ultima zi de vot in Rusia pentru alegerile prezidentiale menite sa asigure victoria triumfala a lui Vladimir Putin in fata celor trei contracandidati, fara anvergura, admisi in competitie. Mai mult de jumatate dintre alegatori au mers la urne in primele doua zile, marcate de incidente sproadice,…

- Presedintele rus Vladimir Putin a acuzat vineri Ucraina, in prima zi a alegerilor prezidentiale din Rusia, ca incearca sa perturbe acest scrutin prin bombardamente si tentative de incursiuni pe teritoriul rus la care au participat circa 2.500 de combatanti veniti dinspre teritoriul ucrainean, el promitand…

- Comentariile facute de Vladimir Putin despre armele nucleare, intr-un interviu acordat miercuri presei ruse, nu constituie o amenintare cu folosirea acestora, a declarat joi Kremlinul, care a acuzat SUA ca au scos „in mod deliberat” din context afirmatiile presedintelui rus, relateaza Reuters.Putin…

- Incurajat de progresele Rusiei in Ucraina, Vladimir Putin urmeaza sa sustina, joi, discursul sau anual catre natiune, cu doua saptamani inainte de alegerile prezidentiale fara opozitie, scrie AFP, informeaza News.ro. Presedintele rus pare sa fie intr-o forma mai buna decat in urma cu un an, cand…

- Președintele rus Vladimir Putin, care candideaza pentru un nou mandat de șase ani intr-un scrutin despre care adversarii sai spun ca este "o parodie" a procesului democratic, a declarat marți, 16 ianuarie, ca alegerile din SUA din trecut au fost fraudate prin intermediul sitemului de vot prin corespondența,…