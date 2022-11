Previziunile economice de toamnă ale Comisiei Europene pentru România: 1,8% creştere economică în 2023 şi 2,2% în 2024 „Somajul se va mentine la aproximativ 5-6 %. Se estimeaza ca deficitul public va scadea treptat pana la 4,8 % in 2024, ca urmare a veniturilor ridicate si a scaderii cheltuielilor curente ca pondere din PIB, in principal pe fondul unei cresteri semnificative a PIB-ului nominal. Ponderea datoriei in PIB va fi de circa 47,6 % in 2024”, potrivit comunicatului de presa al CE. In ansamblu, se estimeaza ca PIB real va inregistra o crestere cu 5,8 % in 2022, cu 1,8 % in 2023 si cu 2,2 % in 2024. In privinta riscurilor, previziunile macroeconomice inclina catre o evolutie negativa, deoarece intarzierile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

