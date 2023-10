Prețul benzinei a scăzut sub 7 lei Desi preturile petrolului fluctueaza din cauza razboiului din Orientul Mijlociu, prețul benzinei a scazut sub 7 lei. Stația Petrom Vitan, monitorizata de Economedia, afișeaza vineri 13 octombrie, un preț de 6,96 lei pentru un litru de benzina standard și unul de 7,60 lei pentru cel de motorina standard. Petrom, liderul pieței carburanților, a ieftinit […] The post Prețul benzinei a scazut sub 7 lei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

