Stiri pe aceeasi tema

- Sondajul arata ca 58% dintre americani sustin prima greva simultana a sindicatului United Auto Workers impotriva Ford Motor, General Motors si Stellantis, compania mama Chrysler, pentru a obtine salarii si beneficii mai bune, in timp ce 32% se opun actiunii si 10% au fost nesiguri. In mod similar, 60%…

- Presedintele SUA, Joe Biden, in varsta de 80 de ani, evita de obicei chestiunea varstei, dar a abordat-o in timpul unei strangeri de fonduri la un teatru de pe Broadway din New York, spunand ca experienta sa l-a ajutat sa faca fata unor crize precum cea din Ucraina si Covid, relateaza AFP, informeaza…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a sosit luni in Statele Unite pentru a participa la Adunarea Generala a ONU si apoi pentru a se intalni cu omologul sau american Joe Biden, la Washington, relateaza Reuters, citat de news.ro."Olena Zelenska si cu mine am ajuns in Statele Unite", a anuntat…

- Presedintele rus Vladimir Putin a opinat marti ca punerea sub acuzare a fostului presedinte american Donald Trump are motivatie politica si arata ca sistemul politic din Statele Unite este ''putred'', informeaza Reuters si AFP, conform AGERPRES.Trump, care este favorit la obtinerea candidaturii republicane…

- Presedintele american Joe Biden a sosit miercuri seara in Finlanda pentru o vizita de 24 de ore in aceasta tara vecina Rusiei, care a marcat un moment istoric prin aderarea sa la NATO in aprilie, relateaza AFP, conform agerpres.ro . Avionul prezidential Air Force One, care a sosit de la Vilnius, unde…

- Regele Charles al Marii Britanii l-a primit pe președintele american Joe Biden in timpul unei recepții la Castelul Windsor. Biden, care a lipsit de la incoronarea regelui in luna mai, in conformitate cu practica de lunga durata a președinților americani, era așteptat sa discute la Windsor despre schimbarile…

- Biden a declarat recent ca președintele Vladimir Putin „pierde razboiul acasa”, dar inca nu se poate evalua daca revolta Wagner l-a slabit in vreun fel, potrivit Reuters. Președintele american Joe Biden a declarat miercuri (28 iunie) ca președintele rus Vladimir Putin a devenit „un paria” in intreaga…