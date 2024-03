Stiri pe aceeasi tema

- Directorul general al Tesla, Elon Musk, a declarat miercuri ca nu va dona pentru campaniile electorale ale presedintelui Joe Biden sau fostului presedinte Donald Trump, transmite CNBC, conform News.ro. Miliardarul l-ar putea sprijini pe Trump sau pe Biden in alte moduri decat printr-o donatie directa…

- Donald Trump s-a intalnit cu Elon Musk in timp ce iși intensifica eforturile de strangere de fonduri pentru campania electorala. Intalnirea din Palm Beach, Florida - raportata de New York Times - vine in timp ce Trump este in urma președintelui Joe Biden in ceea ce privește strangerea de fonduri.

- Potrivit șefului Kremlinului, Vladimir Putin, o victorie a lui Joe Biden la alegerile prezidențiale din SUA ar fi cel mai bun rezultat posibil pentru Rusia. Intr-un interviu pentru televiziunea rusa, din care Kremlinu l a difuzat miercuri cateva fragmente, Putin a criticat guvernul SUA: „Cred ca atitudinea…

- Ieri, dupa analizarea rezultatelor din Iowa și avand in vedere desfașurarile de forțe din ultimele zile, Ron DeSantis, guvernatorul statului Florida, a facut o declarație publica mai trista, prin care și-a recunoscut incapacitatea de a-l devansa pe Donald Trump și s-a retras, spunand, ca sa fie simpatic,…

- Amalija Knavs, mama fostei prime doamne a Statelor Unite ale Americii, a murit la varsta de 78 de ani. Anunțul a fost facut de fiica și ginerele acesteia pe platforma X, fostul Twitter. Mama Melaniei Trump a fost muncitoare intr-o fabrica din Slovenia și a devenit cetațean al Statelor Unite cu ajutorul…

Extrem de criticat pentru ca a afirmat ca migrantii „otravesc sangele" Statelor Unite, Donald Trump a respins orice comparatie cu Adolf Hitler, asigurand ca „nu a citit niciodata Mein Kampf". „Este adevarat ca ei distrug sangele…