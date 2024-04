Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu anunța redimensionarea reprezentanțelor și consulatelor. El da ca exemplu Dubai, unde „acum 20 de ani veneau doi romani, intre timp vin 100.000”: „Nu-i normal sa reasezam lucrurile?”. „Toate ministerele, conform legii in vigoare, se reorganizeaza, inclusiv Ministerul de Externe.…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat vineri, la finalul vizitei oficiale in Emiratele Arabe Unite, ca in fiecare zi, in Dubai sunt 100.000 de romani in vacanta si „este normal ca dimensiunea reprezentantelor, consulatelor din Dubai, din Abu Dhabi, trebuie modificata, in acord cu asteptarile romanilor”.

- Premierul Marcel Ciolacu a explicat ca, in fiecare zi, 100.000 de romani merg in vacanța in Dubai, de aceea este nevoie de o redimensionare a Consulatului Romaniei.”Toate ministerele, pana la 1 iunie, conform legii in vigoare, incluiv Ministerul de Externe.

- Premierul Marcel Ciolacu a ținut sa anunțe faptul ca marea reorganizare din sistemul bugetar a inceput, iar la nivel central au fost reorganizare 8 instituții din totalul de 20. Premierul le-a transmis miniștrilor ca mai au doar 3 luni la dispoziție pentru a veni cu reorganizarea, iar apoi se va trece…

- Premierul Marcel Ciolacu a explicat ca o prioritate majora a Guvernului este reprezentata de reorganizarea și digitalizarea ANAF pentru a crește eficiența colectarii veniturilor la bugetul de stat. Alta prioritate majora este reorganizarea ANAF, ca sa creștem eficiența colectarii veniturilor la buget.…