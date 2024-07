Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat joi ca a fost pus in dezbatere publica proiectul privind introducerea salariului minim european in Romania."Alegerile au trecut, sa revenim la prioritatile romanilor. Ma bucur ca inflatia continua sa scada, ajungand deja aproape de 5 , si vom continua sa luam masuri…

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat joi, cu cateva zile inainte de alegeri, ca urmeaza sa fie adoptata masura cresterii salariului minim de la 3.300 de lei la 3.700 de lei lunar. „Cea mai asteptata decizie de azi este cresterea salariului minim de la 3.300 de lei la 3.700 de lei lunar, de la 1 iulie.…

- Premierul Marcel Ciolacu a afirmat ca Romania va introduce salariul minim la nivel european, initiativa ce prevede ca pentru aceeasi munca sa fie plata egala.... The post Romania va introduce salariul minim european in acest an appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Premierul Marcel Ciolacu a afirmat ca Romania va introduce salariul minim la nivel european, initiativa ce prevede ca pentru aceeasi munca sa fie plata egala. El a adaugat ca termenul de implementare a acestei masuri este 15 noiembrie.

- Premierul Marcel Ciolacu atrage atenția asupra necesitații unei reforme urgente in sistemul de impozitare a veniturilor salariale pentru a reduce povara fiscala asupra muncii, mai ales pentru cei cu venituri mici sau copii.

- Premierul Marcel Ciolacu atrage atenția asupra necesitații unei reforme urgente in sistemul de impozitare a veniturilor salariale pentru a reduce povara fiscala asupra muncii, mai ales pentru cei cu venituri mici sau copii. Pana atunci insa, salariul minim va crește din nou de la 1 iulie, o masura necesara…

- Premierul Marcel Ciolacu i-a cerut ministrului Muncii, Simona Bucura Oprescu, sa puna in transparenta, imediat dupa sarbatorile pascale, proiectul de lege privind adoptarea salariului minim european in Romania si i-a solicitat acesteia stabilirea unui calendar clar de dialog cu mediul de afaceri si…

- Premierul Marcel Ciolacu și cei de la PSD iși asuma drept obiectiv prioritar al Guvernului introducerea salariului minim european in Romania. Premierul arata ca deja se lucreaza la implementarea legislației europene și pana la finalul anului 2024 se va adopta legislația naționala. ”PSD iși asuma…