Stiri pe aceeasi tema

- Noua Zeelanda a prezentat marti un proiect de lege pentru taxarea emisiilor de gaze cu efect de sera generate de animalele de crescatorie, in cadrul unei propuneri controversate ce vizeaza sprijinirea luptei impotriva schimbarilor climatice, informeaza AFP.

- Premiera mondiala a filmului CARBON a avut loc la Festivalul Internațional de Film din San Sebastian. Proiectul a fost intilnit cu mult entuziasm atit de public, cit și de presa internaționala. La eveniment au fost prezenți unii dintre actorii din rolurile principale, printre care Dumitru Roman, Adriana…

- Noua Zeelanda a renunțat luni la regulile privind purtarea maștilor și la obligativitatea vaccinarii, punand capat celor mai stricte restricții din lume privind pandemia COVID-19, la aproximativ doi ani dupa ce au fost puse in aplicare. Prim-ministrul Jacinda Ardern a declarat, in cadrul unei conferințe…

- In timp ce la noi se spune peste tot ca alcoolul dauneaza grav sanatații, in Japonia autoritațile duc munca de convingere cu tinerii ca sa-i determine sa consume mai mult alcool. Noi am zice ca-i invața la rau, japonezii zic ca așa stimuleaza economia. Guvernul de la Tokyo, care vrea sa redreseze situația…

- Guvernul va aproba miercuri proiectul de lege privind constituirea si mentinerea rezervelor minime de titei si produse petroliere, prin modificarea Legii 85/2018, a declarat prim-ministrul Nicolae Ciuca. „Cel de-al treilea subiect al agendei noastre este cel al energiei. Avem un proiect de lege prin…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, duminica, faptul ca este foarte important ca fiecare dintre noi sa constientizeze pericolul pe care il reprezinta efectele schimbarilor climatice, adaugand ca avem responsabilitatea de a ne proteja planeta si resursele. „In ultima perioada resimtim din ce in ce…

- Senatul, intrunit miercuri in sesiune extraordinara, a adoptat, in calitate de for decizional, proiectul de lege pentru ratificarea Protocoalelor de aderare a Finlandei si Suediei la Tratatul Atlanticului de Nord. S-au inregistrat 96 voturi ‘pentru’, iar un senator nu a votat. Proiectul de lege ratifica…

- Camera Deputatilor, intrunita miercuri in sesiune extraordinara, a adoptat proiectul de lege privind ratificarea Protocoalelor de aderare a Republicii Finlanda si a Regatului Suediei la Tratatul Atlanticului de Nord. S-au inregistrat 227 de voturi „pentru” si trei abtineri. Proiectul de lege ratifica…