- Primarul municipiului Buzau, judetul Buzau: Avand in vedere: – prevederile art. 133, alin. (2), lit. a), art. 134, alin. (1), lit. a), alin. (3), lit.b), art. 139, alin. (5), lit. c), art. 196, alin. (1), lit. b) din Ordonanța de urgența a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile…

- Un scandal de proporții zguduie comuna Cochirleanca din județul Buzau, dupa ce primarul in funcție, Nicolae Stancu, a fost reținut in urma unor acuzații grave legate de poluarea mediului inconjurator și gestionarea ilegala a deșeurilor. Anchetatorii au descins in aceasta dimineața la sediul primariei,…

- Lucrarile din zona Calea Rahovei cu Ferentari 299 au fost finalizate cu succes, aducand o serie de imbunatațiri semnificative pentru locuitorii din zona. Proiectul a inclus: Instalarea de noi stalpi de iluminat public, oferind o vizibilitate sporita și un sentiment de siguranța sporit pe timpul nopții.…

- Dupa mai puțin de doua luni de la momentul in care procurorii au efectuat percheziții la sediul Primariei Gura Teghii și l-au reținut pentru cateva zile pe primarul Gheorghe Micleru, Parchetul de pe langa Judecatoria Patarlagele a finalizat ancheta și a intocmit rechizitoriul impotriva acestuia. Primarul,…

- Astazi, intr-o dezvoltare surprinzatoare a cazului privind primarul Gheorghe Micleru, acesta a fost plasat in arest la domiciliu, in urma deciziei magistraților de a desființa parțial incheierea din data de 26 ianuarie 2024, pronunțata de Judecatoria Patarlagele. Inculpatul Gheorghe Micleru este acuzat…

- Comuna Scorțoasa din județul Buzau se confrunta cu un scandal de proporții, in urma unui proiect de foraj pentru aducerea apei in localitate, catalogat de unii drept „jaful secolului.” Investigația Ziarului Puterea releva aspecte alarmante cu privire la modul in care fondurile publice au fost administrate…

- Intr-o ședința tensionata a Consiliului Local, desfașurata ieri, Primaria Buzau a obținut aprobarea pentru un nou imprumut de aproximativ 30 de milioane de euro (145.590.000 lei), in vederea finanțarii unor proiecte de dezvoltare. Aceasta decizie vine la doar cateva luni dupa ce orașul s-a imprumutat…

- CARAȘ-SEVERIN – De sus, proiectul se vede bine și pare simplu. Președintele Consiliului Județean, Romeo Dunca, e de parere ca 20.000 de schiori ar putea veni in zona, renunțand sa mai ia drumul stațiunilor turistice din Europa. Asta ar putea insemna o industrie turistica cu 40.000 de locuri de cazare…