Stiri pe aceeasi tema

- Corp de cladire incadrat in clasa de risc seismic I descoperit de Prefectura luni, 27 februarie, la un liceu de prestigiu din Timisoara - Cursurile vor intra in online de maine si elevii vor fi relocați

- Elevii din noua clase ale unui liceu din Timișoara vor invața de marți online, dupa ce autoritațile au descoperit ca aceștia invațau intr-un corp de cladire incadrat cu clasa de risc seismic 1.

- Elevii și profesorii din 10 județe ale țarii au, in perioada 13-17 februarie, vacanța “mobila” decisa de inspectoratele școlare. Incepand de anul acesta, fiecare inspectorat școlar județean, și cel al Municipiului București, a decis perioada in care sa se desfașoare vacanța de o saptamana, din perioada…

- Ministrul Educației , Ligia Deca a oferit prima reacție dupa acuzațiile de incurajare a meditațiilor printr-un nou examen de admitere la liceu. Intr-un interviu acordat, Ligia Deca a precizat ca proiectul legii Educației, ofera posibilitatea ca elevii sa dea și examen de admitere la intrarea la liceu,…

- Un elev de la un liceu cu profil tehnic din Munsterland, Germania, a omorat marți dupa-amiaza o profesoara de 55 de ani chiar in sala de clasa. Crima a avut loc dupa orele de curs, potrivit Bild, citat de Digi24. Elevul, in varsta de 17 ani, care urma sa fie exmatriculat, s-a intors la școala in cursul…

- ​Elevii revin luni, 9 ianuarie, la cursuri, scolile fiind obligate sa respecte o serie de reguli in contextul alertei de gripa. Ministerul Sanatatii a transmis, printr-o instructiune, ce masuri care se instituie la nivelul unitatilor de invatamant. Astfel se va proceda la: -realizarea triajului zilnic…

- Parintele il acuza pe invațator ca striga la copii, arunca cu caiete catre ei si chiar i-ar fi lasat singuri pe elevii din clasa pregatitoare pe motiv ca in doare capul din cauza galagiei. Oficialii Inspectoratului Scolar au demarat verificari in urma sesizarii primite.„Domnul bruscheaza copiii. Pe…

- Un invatator de la o scoala din Cugir, judetul Alba, a fost reclamat de catre un parinte care il acuza ca striga la copii, arunca cu caiete catre ei si chiar i-ar fi lasat singuri pe elevii din clasa pregatitoare pe motiv ca in doare capul din cauza galagiei. Oficialii Inspectoratului Scolar au demarat…