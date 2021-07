Stiri pe aceeasi tema

- Tesla Motors a avut un trimestru excelent, cu venituri de aproape 12 miliarde dolari și profit net de 1,1 miliarde dolari. Intre aprilie și iunie Tesla a livrat peste 200.000 de mașini, cele mai multe fiind Model 3. Elon Musk a spus ca este clar faptul ca vehiculele electrice reprezinta calea corecta…

- In februarie anul trecut, Xiaomi a introdus doua baterii marca Redmi, una cu o capacitate de 10.000 mAh și una cu 20.000 mAh. Acum, compania a anunțat ca a vandut 1 milion de unitați in total dintre aceste doua. In India, cele baterii vand in acest moment la un discount, pana la 20% reducere pentru…

- Apple a solicitat furnizorilor sa produca anul acesta 90 de milioane de unitați din noua generație de iPhone ce va fi lansata la toamna, dupa ce în ultimii ani cifra a fost în jurul a 75 de milioane, scrie Bloomberg. Sunt semne ca Apple se așteapta la o cerere mai mare pentru noua generație…

- AFV Beltrame Group, unul dintre cei mai mari producatori de bare din otel si oteluri speciale din Europa, investeste 300 de milioane de euro pentru a construi in Romania o fabrica eco-inteligenta de otel-beton si sarma laminata, dupa un lung studiu de fezabilitate. Acesta va fi primul proiect greenfield…

- Papa Francisc a indemnat duminica oamenii sa-si deschida inimile fata de refugiati, pentru a „crea o comunitate mai umana, o mare familie”, si a cerut deschiderea de coridoare umanitare in Myanmar, cu ocazia celebrarii Zilei Mondiale a Refugiatilor sub genericul „Impreuna putem face diferenta”, transmit…

- ”Bosch, lider global in furnizarea de tehnologii si servicii, a incheiat anul fiscal 2020 cu vanzari consolidate in valoare de aproape 2,2 miliarde de lei (448 de milioane de euro) in Romania, inregistrand astfel o crestere de aproximativ trei procente in comparatie cu anul precedent. Vanzarile totale…

- Grupul Romgaz este format din Romgaz SA, ca societate mama, Filiala de Inmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiesti, filiala detinuta in proportie de 100% de Romgaz si asociatii SC Depomures SA (40% pondere in capitalul social) si SC Agri LNG Project Company SRL (25% pondere in capitalul social). “Grupul…

- “Premier Capital plc, partenerul de dezvoltare pentru McDonald’s in Romania si alte cinci tari din Europa, a anuntat un profit inainte de taxe in valoare de 19 milioane de euro pentru anul 2020 (an fiscal incheiat la 31 decembrie 2020), comparativ cu cele 28 de milioane inregistrate in 2019. McDelivery…