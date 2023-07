Povestea Timeei. De pe tatami, la Academia de Poliție! Timeea Ștefanescu este una dintre cele mai medaliate sportive din lotul național de kempo. Puștoaica de 17 ani din Lupeni a cucerit patru medalii de aur la Campionatul mondial din acest an și o centura K1. Fata a terminat clasa a XI cu a doua medie din școala, se pregatește pentru BAC-ul de anul viitor și pentru admiterea la Academia de Poliție. Federația romana de Kempo da campioni mondiali pe banda rulanta, iar cel mai nou nume sonor este cel al Timeei Ștefanescu, o tanara de 17 ani originara din Lupeni. Sportiva, multipla medaliata la nivel continental, a reușit sa clucereasa nu mai puțin… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

