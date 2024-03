Stiri pe aceeasi tema

- Victor Rebengiuc implinește astazi 91 de ani și continua sa uimeasca pe scena. Caci planurile sale de retragere au fost amanate de bucura de a se considera inca apt pe scena și cererile interminabile de bilete la spectacolele artistului. Joi seara, aproape 300 de spectatori au fost prezenți la o noua…

- Consiliul Județean Calarași a achiziționat un autobuz amfibie care va transporta pasagerii peste Dunare intre Romania și Bulgaria. Autobuzul amfibie a fost achiziționat din Ungaria, unde din 2009 circula pe Dunare asemenea mijloace de transport amfibie. Prețul acestuia a fost de 900.000 de euro (4,57…

- Kobe, un caine din rasa husky, a primit recunoștința internauților și a comunitații dupa ce a fost filmat de catre stapana sa sapand o gaura in beton și detectand prezența unor scurgeri de gaze.

- Radu Dragușin (21 de ani) a debutat la Tottenham saptamana trecuta, iar fratele sau mai mare, Alex, a decis sa-i faca o surpriza. Bucatar de meserie, Alex s-a decis sa creeze un burger cu numele fratelui sau, transferat de Tottenham in aceasta iarna pe 35 de milioane de euro. Cei doi dețin un fast-food…

- Mai multe instituții din Sectorul 4 au incheiat, in ultimii 6 ani, contracte de aproape 620.000 de euro, pentru mentenanța IT, cu o firma cu doar doi angajați deținuta de Marius Birdac, fratele unui „protejat“ al primarului Daniel Baluța, cu putere de decizie in administrația locala a Sectorului 4,…

- Multa lume se intreaba ce vom face, ca ziariști independenți, in anul care vine. Acest text explica de ce inca nu avem un raspuns cert. Scriitorul Martin Amis povestește cum, in plina seducție a ideologiei comuniste in Europei de Vest, in 1968, a aparut o lucrare intitulata „Marea teroare”. In ea, istoricul…

- Marcu Tudor, fost deputat PRM de Prahova in perioada 1996-2008 și fratele lui Corneliu Vadim Tudor, s-a stins din viața la varsta de 84 de ani.Anunțul despre trecerea in neființa a fostului deputat a fost facut de catre Adrian Maracineanu, fost parlamentar PRM de Prahova.„A fost un patriot adevarat,…

- O politista din Bucuresti, care se indrepta spre serviciu, a salvat, marti, o fata care era batuta cu bestialitate de un barbat si striga dupa ajutor. Incidentul s-a produs la statia de metrou Constantin Brancoveanu. Oplitista a fost si ea lovita, inainte ca barbatul sa fie imobilizat cu ajutorul unui…