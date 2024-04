Stiri pe aceeasi tema

- Un arbitru de tenis din Bulgaria a fost interzis pe viața in acest sport. Este vorba despre arbitrul de scaun Pavel Atanasov, ​care a primit interdicția dupa ce si-a retras apelul pentru incalcari legate de pariuri si acuzatii de coruptie, a anuntat Agentia Internationala pentru Integritate in Tenis…

- Simona Halep (32 de ani, 1144 WTA) a anunțat, vineri, ca se retrage de la turneul WTA 125 de la Oeiras (Portugalia), la care primise un wild card, relateaza Gazeta Sporturilor.„Schimbare de planuri! Corpul meu imi spune ca are nevoie de mai mult timp pentru a se obisnui cu revenirea la antrenamentele…

- Simona Halep și-a anulat plecarea la turneul de la Oeiras, organizat in Portugalia saptamana viitoare. Retragerea oficiala a fost anunțata pe o rețea de socializare. De asemenea, Halep a spus ca nu se simte inca pregatita sa revina la turneul care se va desfașura intre 15-21 aprilie. „Schimbare de planuri!…

- Simona Halep (32 de ani, 1144 WTA) a dezvaluit motivul pentru care a ales sa participe la turneul de la Oeiras din Portugalia, o competiție din a patra categorie valorica a turneelor organizate sub egida WTA. Fostul lider WTA a declarat ca motivul pentru care a acceptat wildcardul lusitanilor este legat…

- Cotidianul Marca susține ca Simona Halep (32 de ani, 1144 WTA) a acceptat un nou wild-card inaintea turneului de la Madrid. Sportiva va evolua la un turneu din Portugalia. Halep aștepta un wild-card din partea organizatorilor turneului WTA 250 de la Rouen, dar a primit o invitație pe tabloul principal…

- Sandel, tatal Andreei Balan, a vorbit intr-un interviu pentru cancan.ro despre fiica lui. Artista radiaza de fericire de cand este intr-o relație cu Victor Vlad Cornea, tanarul jucator de tenis.Relația dintre Andreea Balan și tatal ei nu a fost intotdeauna lapte și miere, insa cei doi au acum o relație…

- Perechea alcatuita din tenismanul roman Victor Cornea si cehul Petr Nouza a fost invinsa de cuplul Gonzalo Escobar (Ecuador)/Aleksandr Nedoviesov (Kazahstan) cu 7-6 (8/6), 7-6 (7/0), vineri, in sferturile de finala ale probei de dublu din cadrul turneului ATP 250 de la Estoril (Portugalia). Cornea si…

- Simona Halep revine in sezonul de zgura, dupa ce in urma cu scurt timp organizatorii competiției de la Madrid Open au anunțat faptul ca sportiva noastra a primit un wild-card pentru competiția care va avea loc in perioada 23 aprilie – 5 mai. Sportiva noastra a participat acum doua saptamani la primul…