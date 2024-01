Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala ldquo;Apele Romane" A.B.A. Dobrogea Litoral, cod unic de inregistrare fiscala RO 23877359, cu sediul in Constanta, str Mircea cel Batran nr 127, tel nr. 0241 673.036, fax nr. 0241 673.025, organizeaza LICITATIE PUBLICA conform OUG 57 2019, HG 183 2020 actualizata pentru: Inchirierea…

- Portul romanesc Constanta a inregistrat cele mai mari exporturi de cereale in 2023, datorita unei cresteri a livrarilor din Ucraina si a proiectelor de infrastructura in curs de desfasurare finantate de Uniunea Europeana, a declarat miercuri pentru Reuters autoritatea portuara. Traficul total de marfuri…

- Traficul total de marfuri la Constanta s-a ridicat la 92,5 milioane de tone in 2023, in crestere cu 22,5% fata de anul precedent, a precizat autoritatea portuara. Portul Constanta a expediat 36 de milioane de tone de cereale anul trecut, ceea ce reprezinta o crestere cu 50% fata de anul precedent. Cerealele…

- Politicienii de la sud de Dunare se țin tare: Bulgaria isi va mentine pozitia privind intrarea in SchengenVorbind cu reporterii despre eforturile Bulgariei pentru a adera la spatiul Schengen fara frontiere, vicepremierul si ministrul de externe Mariya Gabriel a afirmat vineri ca Sofia isi mentine…

- Presedintele Senatului, liderul PNL Nicolae Ciuca a declarat joi, la evenimentul de lansare a Sistemului de Garantie-Returnare, ca in fiecare an, in Romania avem aproximativ 116 kg de ambalaje pe cap de locuitor, din care se recicleaza mai putin de jumatate iar in Dunare pe zi ajung aproximativ 4,2…

- Un incident a fost sesizat la podul peste Dunare de la Braila. O bucata de gheata care ar fi cazut de pe o macara care se afla pe podul nou peste Dunare ar fi spart parbrizul unei masini care circula in zona, au transmis reprezentantii CNAIR.

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea de aprobare a Ordonantei de urgența pentru stabilirea unor masuri privind obiectivele de investiții pentru realizarea de amenajari hidroenergetice in curs de execuție, precum și a altor proiecte de interes public major care utilizeaza energie regenerabila,…

- N. D. Manifestare de tradiție, inițiata și desfașurata in Prahova, la Ploiești, Simpozionul Național ”Timpul și Omul” va avea loc in perioada 2-3 noiembrie a.c., fiind organizat de singurul muzeu cu acest profil din țara – Muzeul Ceasului „Nicolae Simache” Ploiești, sectie a Muzeului Judetean de Istorie…