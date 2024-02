Stiri pe aceeasi tema

- Hidrologii au emis noi avertizari de viituri și inundații pe anumite rauri din zona Transilvaniei, inclusiv Arieș. Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis o avertizare Cod Portocaliu de inundații valabila și pentru raul Arieș in perioada: 05.02.2024 ora 12:00 – 06.02.2024…

- Este alerta de inundații! Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, in cursul zilei de joi, o avertizare Cod portocaliu de inundatii pe rauri din judetul Caras - Severin. Iata pana cand este estimata alerta hidrologica!

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, marti, o atentionare Cod galben de viituri in sapte judete din vestul si nord-vestul tarii, pana vineri la pranz.

- 24-27 decembrie COD GALBEN și PORTOCALIU de INUNDAȚII in Alba, pana miercuri. Raurile vizate 24-27 decembrie COD GALBEN și PORTOCALIU de INUNDAȚII in Alba, pana miercuri. Raurile vizate Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor a emis duminica, 24 decembrie, o avertizare cod galben și…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, vineri, atentionari Cod galben si Cod portocaliu de inundatii, valabile pana sambata la miezul noptii pe rauri din patru bazine hidrografice.

- 13-15 decembrie | COD GALBEN și PORTOCALIU de inundații in Alba: Scurgeri pe versanti, torenti și paraie, pana vineri, la ora 06.00. Zonele vizate 13-15 decembrie | COD GALBEN și PORTOCALIU de inundații in Alba: Scurgeri pe versanti, torenti și paraie, pana vineri, la ora 06.00. Zonele vizate O avertizare…

- Specialiștii de la „Apele Romane” au emis, duminica, avertizari Cod portocaliu și Cod galben de viituri in nord-vestul țarii. Fenomenele vizate constau in cresteri de debite si niveluri, ca urmare a propagarii viiturilor formate anterior in amonte, cu depasiri de aparare, conform Mediafax.„Conform…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, joi, atentionari Cod galben si Cod portocaliu de viituri, valabile pana duminica, in 17 bazine hidrografice. Conform prognozei de specialitate, in intervalul 1 decembrie, ora 03:00 – 3 decembrie, ora 12:00, este instituit Codul…