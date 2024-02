Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor a emis o avertizare hidrologica prin care avertizeaza asupra pericolului producerii unor inundații in nordul, in centrul și in vestul țarii. Pentru unele zone a fost emis cod galben de inundații, in altele este cod portocaliu. Hidrologii anunța ca „avand in vedere situatia hidrometeorologica actuala si prognoza […] Articolul Pericol de inundatii in vestul tarii. Bazinele hidrografice vizate de alerta hidrologica a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .