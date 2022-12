Discutam in ultima vreme despre semnale de alarma in ceea ce privește consumul de resurse. Nu mai este doar o știre, ci o realitate. Ne confruntam cu nevoia de a lua masuri, pentru ca resursele folosite sunt tot mai costisitoare. Daca tot avem la indemana soluții moderne, atunci acestea ar trebui sa faca o diferența, nu-i așa? In zilele noastre sunt la mare cautare acele sisteme de incalzire care sa aiba randament bun. De preferat sa consume puțin, dar sa incalzeasca repede și bine și cand tragem linie costurile sa fie unele mici. Ei bine, exista opțiune, cea reprezentata de pompe de caldura de…