- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere din Romania (CNAIR) anunța faptul ca pe autostrada Sibiu-Pitești se monteaza grinzile prefabricate la pasajul din zona Nodului Rutier Bascov, lucrarile fiind pe Secțiunea 5: Curtea de Argeș - Pitești. autostrada Sibiu-Pitești, prima autostrada…

- Vești noi pentru romani! Cartea de identitate va fi inlocuit de telefonul mobil. Uniunea Europeana se pregatește sa lanseze portofelul digital, cu care oamenii vor putea sa iși confirme identitatea. Iata cand se va lansa acesta in Romania.

- Cat este amenda pentru vorbitul la telefon la volan. In ce condiții pot ramane șoferii fara permis Șoferii care vorbesc la telefonul mobil fara sa foloseasca un hands-free, in timp ce conduc mașina, risca sa fie amendați și chiar pot ramane fara permis de conducere, in anumite situații. Legea rutiera…

- Reprezentanții CNAIR anunța ca sistemul pentru plata taxei de drum va fi inactiv pentru 3 ore, incepand cu miezul nopții. Așadar, rovinieta nu va mai putea fi achiziționata prin nicio metoda in acest interval. In plus, plata prin SMS va fi intrerupta pentru 11 zile!Tot de astazi, costul rovinietei va…

- Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR) atrage atentia ca „sistemul Schengen” despre care cancelarul Austriei, Karl Nehammer, a declarat ca „nu functioneaza, prin urmare nu poate fi extins”, functioneaza de fapt doar pentru tarile prietene, dintre care Romania este exclusa,…

- Cafea in mijlocul unui munte de sare! Romanii, dar și mulți straini, vin sa serveasca o cafea mai puțin obișnuita. Chiar daca licoarea poate are același gust ca peste tot, peisajul in care este servita face insa diferența, deoarece ”cafeneaua” se afla la zeci de metri sub pamant. O experiența relaxanta…

- Capitala Suediei a gazduit, timp de trei zile, o intalnire internaționala dedicata implinirii a 100 de ani de la fondarea Milwaukee, unul dintre cei mai importanți jucatori de pe piața de scule electrice profesionale. Citește și FOTO| La Alba Iulia s-a deschis un magazin de scule electrice profesionale.…