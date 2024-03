Medicină europenă în Spitalul Județean Vâlcea 6 total views In județul Valcea sistemul medical se ridica de la zi la zi. Prin coordonarea președintelui CJ VL, Constantin Radulescu, angajații instituției de la departamentul de fonduri europene se ocupa, printre alte proiecte, cu implementarea de proiecte pentru imbunatațirea și promovarea sanatații. Astazi se vorbește despre consolidarea datelor privind sanatatea, a instrumentelor și serviciilor digitale și transformarea digitala a asistenței medicale. Concret, un sector digital care va ajuta la imbunatațirea accesului la asistența medicala. Așadar, vedem ca prin elaborarea și aplicarea legislației… Citeste articolul mai departe pe timpuldevalcea.net…

Sursa articol si foto: timpuldevalcea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Liberalul Victor Picu, fost director general al Direcției Peisagistica și Monumente din Primaria Capitalei, a fost trimis in judecata de DNA, luni, 11 martie, in stare de libertate, pentru abuz in serviciu și fals intelectual. Concret, procurorii DNA il acuza pe Victor Picu de faptul ca a fost implicat…

- Rolul serviciilor SEO in creșterea profitului afacerilorLumea digitala se afla mereu intr-o continua schimbare, iar antreprenorii zilelor noastre se confrunta cu provocari tot mai mari in ceea ce privește vizibilitatea online. Cu toate acestea, exista o soluție la indemana care poate transforma complet…

- Principiile de baza ale electroterapieiElectroterapia se bazeaza pe principii științifice solide, aplicand diferite forme de energie electrica pentru a produce efecte terapeutice. Astfel, de la stimularea electrica de joasa frecvența, care ajuta la ameliorarea durerilor și la relaxarea musculara, pana…

- Economiștii trag un semnal de alarma și spun ca romanii o duc din ce in ce mai greu! Veniturile lor au ramas mult in urma, in timp ce prețurile au continuat sa creasca! Vezi mai jos ce valoare are acum coșul zilnic! Așadar, situația pare sa se inrautațeasca de la o zi la alta, in Romania! Populația…

- Ministerul Culturii a lansat programul E-patrimoniu, o inițiativa care presupune o investiție de 45 de milioane de euro și reprezinta „efortul național de digitalizare a patrimoniului cultural imobil al Romaniei„. Anunțul a fost facut de catre ministrul Culturii, Raluca Turcan, sambata, la Alba Iulia,…

- ARACIP (Agenția Romana de Asigurare a Calitații in Invațamantul Preuniversitar – n. red.) funcționeaza ilegal, deoarece legea sa de inființare a fost abrogata cand a intrat in vigoare Legea invațamantului preuniversitar nr. 198/2023. Concret, a fost abrogata Ordonanța de urgența a Guvernului nr. 75/2005…

- Daca anul trecut Primaria Piatra-Neamț a alocat pentru sportul doar 450.000 de lei, bani care au fost acordați in baza Legii 350, pe proiecte, anul acesta primarul Andrei Carabelea vrea sa aloce in plus 2 milioane de lei. Este ceea ce a declarat in ședința de consultare pe bugetul local de luni, 22…

- OMV Petrom a anunțat oficial o achiziție majora de proiecte verzi din Romania. Concret, compania petroliera a confirmat ca va cumpara 50% din acțiunile firmei Electrocentrale Borzești de la compania RNV Infrastructure. In prezent, Electrocentrale Borzești reprezinta cel mai mare proiect de energie eoliana…