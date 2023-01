Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE: Un copil dintre cei sase care au fost loviti miercuri seara pe o trecere de pietoni din municipiul Petrosani a murit, a anuntat Politia din Hunedoara. ”A murit unul dintre copiii accidentati la Petrosani”, a anuntat IPJ Hunedoara, fara a da detalii despre minor. Potrivit politistilor, in acest…

- Sase copii, cu varstele cuprinse intre 11 si 14 ani, au fost accidentati grav, miercuri seara, pe o trecere de pietoni din municipiul Petrosani. Șoferul banuit de comiterea faptei, un tanar de 19 ani, din Aninoasa, care a urcat baut si fara permis de conducere la volan, a fugit de la locul faptei. Potrivit…

- Primaria sectorului 4 a finalizat, in 2 ani,lucrarile la o noua stație de metrou pe Magistrala 2 – Berceni. Stația „Tudor Arghezi” va fi predata Metrorex, care va face toate testele pentru a putea sa o dea in folosința. Noua stație de metrou, Tudor Arghezi, este ultima din capatul sudic al Magistralei…

- Dupa vizita președintelui Klaus Iohannis in Lituania, in urma cu cateva zile, ministerul Apararii de la București a anunțat ca va trimite 100 de militari și patru avioane F-16 pentru a contribui la misiunile de Poliție Aeriana din Lituania. Incepand de anul viitor, Forțele Aeriene Romane vor asigura,…

- UPDATE: Magnitudinea cutremurului produs joi dimineata, la ora locala 6:50, in judetul Buzau, a fost revizuita din nou, de la 5,3 la 5,4, potrivit datelor publicate pe site-ul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). De asemenea, a fost revizuita si adancimea…

- Scene greu de imaginat au fost filmate miercuri seara in traficul din Bucuresti. Un sofer inconstient, oprit in trafic de politisti, a reusit sa scape de filtru si a demarat in tromba, trecand pe roșu la semafor, printre pietoni, și a lovit doua mașini. ”Lasul din imagine, pe cat de “zmeu” este pe retelele…

- Moarte suspecta intr-un hotel din Capitala. Un ucrainean a fost gasit decedat in baie, de catre angajați. Poliția a declanșat cercetari. Trupul neinsuflețit al ucraineanului, in varsta de 35 de ani, a fost gasit intr-o camera a unui hotel din Capitala, de pe Bulevardul Timișoara. Angajații care l-au…

- A fost protest, marți seara, in Capitala, dupa ce viața unui tanar de 19 ani a fost curmata brusc, de un șofer de 69 de ani, care l-a lovit pe o trecere de pietoni. Locuitorii au ieșit in strada sa ceara autoritaților sa ia masuri pentru ca in zona au loc frecvent accidente rutiere. Protestul […] The…