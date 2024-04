Alexandru Rața, polițistul din Botoșani ranit grav in timpul serviciului, are in continuare nevoie de ajutor. Alexandru are fracturi și leziuni la nivelul capului, iar in acest moment se afla internat la Spitalul Clinic de Urgența Floreasca, din București. Starea acestuia nu permite transportul, dar in momentul in care va fi posibil acest lucru, familia […] The post El este Alexandru, polițistul in coma, ranit in accident rutier. Familia are nevoie de ajutor pentru a-l transfera la Viena appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .