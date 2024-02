Stiri pe aceeasi tema

- Doi procurori din cadrul Parchetului General – Sectia de urmarire penala, impreuna cu ofiteri de politie de la Directia de Investigatii Criminale, au adus in tara trei bratari preistorice din aur, din epoca bronzului si perioada hallstattiana timpurie mijlocie – finalul mileniului II a.Chr., provenite…

- Redacția Spynews.ro, site-ul numarul 1 de știri din Romania, ți-a pregatit o ghicitoare care iți va da foarte mult de gandit. Tu ai idee care este raspunsul corect la intrebarea de mai jos? Nu mulți știu!

- La data de 21 ianuarie 2024, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti ndash; Sectia 6 Politie au retinut tanar, in varsta de 26 de ani, fata de care sunt efectuate cercetari intr un dosar penal de talharie calificata, potrivit Politiei Capitalei. Cercetarile au fost…

- Drumul Național 6, care și -a caștigat tristul supranume de „drum al morții” a facut din nou victime. O femeie de 43 de ani a murit, iar o alta persoana a fost transportata la spital dupa ce doua autoturisme s-au ciocnit, marti, pe DN 6, in vestul țarii. Traficul a fost blocat pe ambele sensuri, din…

- Elisabeta-Valentina Stancu, emblema Poliției Romane care s-a implicat trup și suflet in operațiunile de rapire ale unor barbați, apoi a falsificat documente cu antetul MAI pentru a mușamaliza actele de tortura și pentru a-l salva pe șeful care o iubea pe ascuns, i-a facut K.O. pe procurori.

- O femeie din Australia a fost acuzata ca a furat o duba de livrare plina cu 10.000 de gogoși Krispy Kreme, potrivit BBC . Furgoneta a disparut de la o benzinarie dintr-o suburbie din Sydney la primele ore ale zilei de 29 noiembrie. Poliția a gasit vehiculul abandonat o saptamana mai tarziu – impreuna…

- Se apropie weekend-ul, astfel ca daca vrei sa ai zambetul pe buze și sa te amuzi copios in urmatoarea perioada, noi iți prezentam cele mai amuzante bancuri pe care le poți impartași cu cei dragi. Iata care sunt cele mai tari glume!

- In timp ce a luat o poziție ferma impotriva violenței impotriva femeilor timp de ani de zile, reprezentand cu tarie mișcarea #metoo, in același timp l-a acuzat pe unul dintre colegii sai barbați de la Radio Targu Mureș de agresiune fizica in 2020, Boroka Paraszka a agresat fizic o femeie in urma cu…