Tânăra dată dispărută acum câteva zile a fost găsită. Unde era? In urma cu cateva zile TurdaNews mediatiza cazul unei tinere in varsta de 26 de ani din Cluj-Napoca data disparuta. „La data de 28 aprilie 2024, in jurul orei 20.00, Secția 4 Poliție Cluj-Napoca a fost sesizata despre faptul ca CIOBAN TARCEA ELENA, in varsta de 26 de ani, in cursul zilei de 26 aprilie a.c., in jurul orei 18.00, a plecat de la imobilul din municipiul Cluj-Napoca, fara a se cunoaște direcția de deplasare, iar pana in prezent nu a mai revenit” informa atunci IPJ Cluj. Acum polițiștii spun ca tanara a fost gasita in localitatea Suceagu din comuna Baciu! „In cursul nopții de 2 mai,… Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

Sursa articol: turdanews.net

Stiri pe aceeasi tema

- La data de 28 aprilie 2024, in jurul orei 20.00, Secția 4 Poliție Cluj-Napoca a fost sesizata despre faptul ca CIOBAN TARCEA ELENA, in varsta de 26 de ani, in cursul zilei de 26 aprilie a.c., in jurul orei 18.00, a plecat de la imobilul din municipiul Cluj-Napoca, fara a se cunoaște direcția de deplasare,…

- Polițiștii sunt din nou in alerta dupa dispariția unei femei in varsta de 26 de ani din Cluj-Napoca. La data de 28 aprilie 2024, in jurul orei 20.00, Secția 4 Poliție Cluj-Napoca a fost sesizata despre faptul ca CIOBAN TARCEA ELENA, in varsta de 26 de ani, in cursul zilei de 26 aprilie a.c., in jurul…

- La data de 25 aprilie a.c., in jurul orei 21.00, politisti din cadrul Politiei Municipiului Constanta ndash; Sectia 2 Politie au fost sesizati cu privire la plecarea voluntara a minorei ALI GUMIS, de 16 ani, din municipiul Constanta, judetul Constanta. Potrivit IPj Constanta, la data de 25 aprilie a.c.,…

- Polițiștii sunt din nou in alerta. A fost sesizata dispariția unei femei din Baișoara care a plecat de acasa miercuri dimineața și nu a mai revenit pana in prezent. La data de 24 aprilie 2024, in jurul orei 17.40, Secția 9 Poliție Rurala Turda a fost sesizata despre faptul ca Corlat Maria, in varsta…

- Noaptea trecuta s-a produs o nenorocire in satul Stejeriș din comuna Moldovenești. O femeie de 80 de ani a pierit in urma unui incendiu. „Pompierii din cadrul Detașamentului Turda au fost solicitați noaptea trecuta in localitatea Stejariș, comuna Moldovenești, unde a izbucnit un incendiu intr-o casa…

- La data de 12 aprilie in jurul orei 22.40, Secția 9 Poliție Rurala Turda a fost sesizata despre faptul ca HRISTEA IOANA-NICOLETA, in varsta de 39 de ani din localitatea Plopi, comuna Valea Ierii, a plecat de la domiciliu la aceeași data, in jurul orei 18.00 inspre o zona impadurita din localitate, cu…

- La data de 12 aprilie a.c, in jurul orei 22.40, Secția 9 Poliție Rurala Turda a fost sesizata despre faptul ca HRISTEA IOANA-NICOLETA, in varsta de 39 de ani din localitatea Plopi, comuna Valea Ierii, a plecat de la domiciliu la aceeași data, in jurul orei 18.00 inspre o zona impadurita din localitate,…

- O femeie in varsta de 38 de ani din Dej este cautata de poliție și aparținatori dupa ce a plecat de acasa in urma cu doua zile și nu a mai revenit. La data de 19 februarie a.c., poliția municipiului Dej a fost sesizata despre faptul ca familia numitei Mihuț Mihaela-Camelia, in varsta de 38 de ani din…