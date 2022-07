Poliția scandinavă: „Pentru prima dată, sunt mai multe prostituate ucrainence decât românce” Autoritațile din Norvegia și Suedia au destructurat o rețea de prostituție, iar majoritatea femeilor proveneau din Ucraina, o surpriza pentru polițiști, care erau obișnuiți sa intalneasca in aceasta situație romance. „Este prima data cand vedem mai multe femei ucrainence decat romance”, a declarat pentru NRK inspectorul de poliție suedez și expert in prostituție Simon Haggstrom, […] The post Poliția scandinava: „Pentru prima data, sunt mai multe prostituate ucrainence decat romance” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

