Evaluari ucrainene confidențiale obținute de The Washington Post arata ca precizia unor arme occidentale avansate a fost afectata semnificativ de bruiajul rusesc. „Multe dintre munițiile ghidate prin satelit fabricate de SUA nu au reușit in Ucraina sa reziste tehnologiei rusești de bruiaj, ceea ce a determinat Kievul sa inceteze sa mai foloseasca anumite tipuri de […]